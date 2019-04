André letterlijk met de billen bloot en Sylvie eet chococrème zonder te knoeien

Acteurskop­pel Anna Drijver en Benja Bruijning in vampieren­se­rie

16:22 Het acteurskoppel Anna Drijver en Benja Bruijning is de komende tijd in twee series te bewonderen. Vanaf 10 mei spelen zij in de Videoland-reeks Nieuwe Buren, dat aan zijn vierde seizoen begint. Na de zomer zijn de twee te zien in Heirs of the Night. Die Britse vampierenserie wordt in september op NPO 1 uitgezonden.