André poedert zijn neus en Wendy heeft ‘n oppepper nodig

Jeroen van der Boom strikt Sylvie Meis en Rachel Hazes voor praatpro­gram­ma

11:48 Jeroen van der Boom krijgt een eigen praatprogramma op SBS6. Net als in het legendarische programma In de hoofdrol ontvangt de presentator en zanger per aflevering steeds één bekende gast die hij vervolgens in het zonnetje zet, zo kondigt de zender vandaag aan.