André schrijft liefdesgedicht en Kim deelt zwangerschapsupdate van haar ‘banaantje’

Recensie The Duchess: Katherine wil tweede kind van egoïsti­sche ex-man

2 oktober Een tweede kind krijgen, maar dan wel van je ex-man. Pottenbakster Katherine dubt er al enige tijd over, maar zit met een probleem. Haar voormalige partner is een eersteklas eikel, een voormalig lid van een boyband die zij als groupie ontmoette. Hij is de vader van haar dochtertje, maar ook een egoïstische kwal met wie zij het liefst nooit meer iets te maken wil hebben.