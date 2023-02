André van Duin doet aangifte van chantage

Sarah Michelle Gellar onthult: Dolly Parton was producent Buffy the Vampire Slayer

Dolly Parton was als producent verbonden aan de succesvolle tv-serie Buffy the Vampire Slayer, die vanaf eind jaren 90 werd uitgezonden. Dit vertelde Sarah Michelle Prinze, die Buffy speelde, in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

