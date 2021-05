André van Duin maakt indruk op 1,3 miljoen kijkers: ‘Hij stijgt boven zijn tijd uit’

The Simpsons-schrijver: ‘Het was leuker toen er nog geen sprake was van cancelcul­tuur’

5 mei The Simpsons-schrijver John Swartzwelder (72) heeft voor het eerst in jaren een interview gegeven over zijn werk bij de alom bekende animatiereeks. De man werkte tussen 1989 en 2003 bij Fox, en is verantwoordelijk voor een paar van de beroemdste afleveringen van de show. ,,In die tijd mochten we nog gewoon doen waar we zin in hadden. Het moest allemaal niet politiek correct zijn”, zegt hij tegen The New Yorker.