André van Duin opnieuw gelukkig in de liefde: ‘Heel bijzonder’

,,We kennen elkaar al 40 jaar en hij heeft zelfs mijn ouders nog gekend. Dat is toch heel bijzonder? Hij heet Fernando en woont in Spanje, maar is gewoon een Brabander. Hij is 61 jaar en altijd danser geweest, zo ken ik hem ook van Op Volle Toeren en Op Losse Groeven,” aldus Van Duin.

Van Duins echtgenoot Martin Elferink overleed in januari 2020 aan de gevolgen van kanker, wat voor groot verdriet bij de geliefde presentator zorgde. ,,Martin blijft mijn grote liefde, dat zal nooit veranderen en dat weet Fernando ook. Dat gevoel zal nooit veranderen. Hij kan daarmee leven. Want natúúrlijk is die rouw allemaal nog niet verwerkt. Maar ik ben ook niet iemand die heel lang alleen kan zijn. We kennen elkaar nog uit de tijd dat ik in een lange relatie zat met Wim van der Pluym, die ook overleden is. Toen was hij al een huisvriend van ons,” aldus Van Duin, die er lachend aan toevoegt dat Fernando zelfs een lepeltje van zijn moeder herkende toen hij voor het eerst bij hem thuis in Amsterdam langskwam om een kopje koffie te drinken.

Hoewel André en Fernando elkaar uit het oog verloren waren, kregen ze weer contact nadat Martin overleed. ,,Ik las in de krant dat André zijn man had verloren. Toen heb ik hem een condoleancebericht gestuurd, maar dat heeft hij in de duizenden die hij kreeg, en met al het verdriet, niet onder ogen gekregen. En toen stierf kort daarna ook nog eens Corrie van Gorp, die ik goed gekend heb uit de danswereld en die me ooit heeft aangeraden me op de Spaanse dans te oriënteren. Door haar ben ik toen in Madrid terechtgekomen en later op Mallorca, waar ik al 35 jaar woon. Toen stuurde ik weer een berichtje en daarmee werd het contact een beetje hersteld. ’Ben je nog wel eens hier’, vroeg Dré, en: ’Als je in Amsterdam bent, kom ’s langs dan.’ Dat hebben we gedaan. En nog eens, en nog eens. Het klikte gewoon, we hebben ook samen oud en nieuw gevierd en ja, we merkten dat we steeds vaker bij elkaar wilden zijn,” zegt Fernando.

