André van Duin, Tim Hofman en Beau maken kans op Televizier-Ster

In totaal waren 25 mannen genomineerd voor de publieksprijs voor de beste presentator waar tot en met gisterochtend voor kon worden gestemd. Zo maakten ook onder anderen Arjen Lubach, Jeroen Woe & Niels van der Laan, Johnny de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Rik van de Westelaken, Ruben Nicolai en Viktor Brand kans.



Eerder werd bekendgemaakt dat Chantal Janzen, Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen het tegen elkaar opnemen voor de publieksprijs voor beste presentatrice. Later deze week wordt bekend welke drie programma's kans maken op de Gouden Televizier-Ring. Martien Meiland, Holly Mae Brood en Bram Krikke maken kans in de categorie tv-talent.



De prijzen worden op 8 oktober uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.