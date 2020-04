Andrea Bocelli brengt ‘licht tijdens donkere dagen’ met optreden in Milaan

De 61-jarige operazanger kondigde vorige week aan te zijn uitgenodigd door de burgemeester van Milaan om in de befaamde kathedraal van de Noord-Italiaanse stad te komen zingen. Bocelli ging op het aanbod in en liet weten met zijn concert Music for Hope een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld te willen brengen. ,,Dankzij de muziek omhelzen we het hart van onze gewonde aarde”, liet Bocelli weten.



Meer dan 23,5 miljoen mensen gisteravond keken live mee naar het bijzondere optreden van de Italiaanse zanger in de imposante Duomo di Milano. Er werd een ding meer dan duidelijk: de boodschap die Bocelli wilde overbrengen op de kijkers, sloeg in als een bom. ‘Het was zo krachtig en emotioneel’, schrijft een ontroerde kijker. En iemand anders: ‘Ik zit hier met tranen in mijn ogen. Het was prachtig’.



Ook Bocelli’s vertolking van Amazing Grace, waar hij zijn concert mee afsloot, kwam binnen bij veel kijkers. ‘Bedankt voor dit optreden. Het bezorgde me tranen en geeft me hoop’, is een van de reacties op het lied. Een andere fan schrijft dankbaar te zijn voor het optreden en stelt dat Bocelli de wereld ‘even wist te verlichten tijdens donkere dagen als deze’.



Bocelli zong naast het nummer Amazing Grace ook bekende liederen als Ave Maria en Sancta Maria. De operazanger zet zich overigens ook op een andere manier in in de strijd tegen het coronavirus. Zo is de Andrea Bocelli Foundation (ABF) een inzamelingsactie gestart om ziekenhuizen te helpen bij het aanschaffen van apparatuur die nodig is om hun medisch personeel te beschermen.