Angela bezoekt oud Voice Kids-kandidaat en Leo heeft nieuwe liefde

update Politie haalt campagne met Bilal Wahib offline

25 maart De Nederlandse politie heeft een wervingscampagne om nieuwe agenten aan te trekken offline gehaald omdat acteur Bilal Wahib (22) daarin te zien is. In de videoserie genaamd Training Day: ontdek de wereld van agenten voeren BN’ers opdrachten uit in politieuniform. Zo ervaren zij en de kijkers wat politiewerk inhoudt. Talpa heeft de serie, die ook op Youtube stond, op verzoek van de politie verwijderd.