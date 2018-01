Angela de Jong door Irene Moors gepersifleerd in TV Kantine

Joost Karhof herdacht in Diligentia

17:51 In theater Diligentia in Den Haag is vandaag afscheid genomen van de vorige week plotseling overleden presentator Joost Karhof. De herdenkingsbijeenkomst was toegankelijk voor familie, vrienden en collega's. Na de herdenking volgde in besloten kring de uitvaart.