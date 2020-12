Angela de Jong laakt grappen in RTL Exclusief: 'Het is zo makkelijk allemaal’

Makkelijk

Tv-columniste van deze site Angela de Jong heeft op dit moment vakantie, maar haar handen jeukten voor een column toen ze gisteravond zat te kijken, laat ze desgevraagd weten. Hoewel ze het initiatief van RTL te prijzen vindt om in het gat te duiken dat Kopspijkers al jaren achterlaat, vindt ze het te gemakkelijk dat de makers er al denken te zijn met de nieuwe technieken. Ze is ook niet per se enthousiast over de deepfakes. ,,Het is raar om naar te kijken, ook wisselend van kwaliteit. Het ene moment is het net alsof je naar Rutte zit te kijken. Het andere moment vraag je je af hoe je ooit níet Remko Vrijdag hebt kunnen zien.”

Waarschuwing

Er was op social media ook nog andere kritiek te lezen. Zo verbaasde Qmusic-dj Domien Verschuuren zich over het ontbreken van een waarschuwing. ‘Is het niet een beetje gek dat een zender als RTL 4 nergens in beeld zet (of anders vertelt) dat het hier om deepfake-technologie gaat? Dit is geen hobbyisme. Dit is voor de massa. Dit is vrij onschuldig gebruik van die technologie. Of het grappig is, daar kun je over discussiëren. Maar dat ‘deepfake’ nu primetime wordt ingezet op nationale televisie moet te denken geven.’ De Jong vindt dat niet nodig: ,,Beter een waarschuwing: Erger je niet aan de lachband. Die was verschrikkelijk.”



Met 626.000 kijkers is RTL Exclusief geen kijkcijferknaller te noemen. Het programma bezet slechts de zestiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek. NPO 2 was gelijktijdig heer en meester en noteerde dankzij De Slimste Mens met 1,8 miljoen kijkers een topscore. Wel wist Beaus nieuwe show NPO 1 te verslaan, dat met Het Museum van Nederland op hetzelfde moment slechts 542.000 belangstellenden trok.