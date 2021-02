Angela de Jong lag vijf dagen in het ziekenhuis: ‘John de Mol kan me bellen voor knikkers’

Vandaag onderging ze een endoscopische echo. De galsteen bleek inmiddels zelf te zijn doorgeschoten. Angela sterkt nu thuis aan. Binnen twee weken heeft ze een eerste afspraak met een chirurg voor operatie, want de galblaas met galstenen moet eruit, om een herhaling te voorkomen. Angela dankt het ziekenhuis, dat de pijn met dyclofenac, morfine en paracetamol redelijk snel onder controle had. ,,Het moeilijkste was dat er door Corona maar één persoon op bezoek mocht komen en dat ik m’n kinderen niet kon zien. Maar we hebben veel gefacetimed en inmiddels ben ik thuis en hebben we bijgeknuffeld.”



Het is nog onduidelijk wanneer Angela haar dagelijkse column hervat. ,,Door corona is het nog onzeker wanneer de galblaas vol galstenen kan worden verwijderd. Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. Als John de Mol overigens belangstelling heeft voor deze zak met knikkers mag hij bellen.”