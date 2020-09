Angela Groothuizen: Ik verwacht dat RTL mijn contract niet verlengt

Angela Groothuizen is verhuisd. Sinds afgelopen week woont ze weer op een Amsterdamse gracht. ,,Voor iedereen die me op sociale media uitmaakt voor linkse grachtengordeltrut: het klopt weer he-le-maal, hoor., haha!’



Ze wilde juist in deze levensfase - haar dochters zijn bijna allemaal het huis uit - terug naar de reuring van de stad. De coronamaanden bracht de presentatrice en Dolly Dotszangeres (60) niettemin door in haar vakantiehuisje aan de Vinkeveense Plassen. Groothuizens gezicht betrekt als ze over het virus en de gevolgen praat. ,,Het raakt me emotioneel diep. Omdat het als een afscheid voelt, snap je? Ik ben echt bang dat onze wereld definitief is veranderd.’’