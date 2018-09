Angela Groothuizen lag twee dagen in bed met Burt Reynolds

Hollywoodlegende Burt Reynolds, die deze week op 82-jarige leeftijd overleed, heeft ook in twee Nederlandse films gespeeld: The Hollywood Sign en Snapshots . In de laatste film was Angela Groothuizen zijn tegenspeelster.

Aan haar samenwerking in de film Snapshots in 2001 met Burt Reynolds bewaart Angela Groothuizen dierbare herinneringen. ,,Het was een leuke, hartelijke man’’, weet ze nog. ,,Ik heb hem toen goed leren kennen. Dat kon ook moeilijk anders want we hebben twee dagen met elkaar in bed gelegen.’’

Volledig scherm © PR Voordat de verkeerde conclusies worden getrokken, licht Groothuizen haar opmerking toe: ,,Ik was Rose, de favoriete hoer van de man die Reynolds speelde, een overjarige hippie die in Amsterdam was blijven hangen. Natuurlijk moesten we ook in bed belanden, maar door het uitvoerig uitlichten duurde alles heel lang en hadden we alle tijd om met elkaar te praten. Zo heb ik hem goed leren kennen.’’



Groothuizen had wel moeite om hem te verstaan. ,,Door de vele operaties die hij aan zijn gezicht had laten uitvoeren praatte hij niet goed. Ik heb hem dan ook diverse keren toegeroepen: Man, praat wat duidelijker. Maar de verhalen die hij vertelde waren kostelijk. Onder meer over zijn liefde voor Sally Field die hij tijdens de opnamen van Smokey and the Bandit, een van mijn favoriete films van hem, had leren kennen. Hij nam mij in vertrouwen. Ik zal dan ook niets zeggen over de verhalen die hij over andere Hollywoodsterren vertelde, maar die waren wel kostelijk.’’

Krokodil

Vond Groothuizen haar tegenspeler aantrekkelijk? ,,Hij was toen 65 en noemde zichzelf een oude krokodil. Ik was in de veertig toen, maar als 16-jarig meisje vond ik hem woest aantrekkelijk. Ik zei nog uit de gein tegen hem: we treffen elkaar eigenlijk 25 jaar te laat. Daar kon hij wel om lachen.

,,Hij zag er toen tijdens de opnamen van Snapshots een beetje raar uit. Hij droeg een toupetje dat niet lekker zat en hij had facelifts laten doen die niet helemaal waren gelukt. Hij vertelde dat dit in Hollywood door iedereen werd gedaan. Hij had er geen enkele moeite mee om daarover te praten.’’

Groothuizen nam hem in die tijd ook nog mee naar Conny Breukhoven. ,,Die had toen een kliniek. Daar is hij door een van haar artsen onder handen genomen.’ Hij vond Conny heel aantrekkelijk. Zij was zijn type vrouw.’’

Het maken van de film die enorm flopte en in recensies werd afgemaakt was een drama. ,,Burt kon niet goed opschieten met de regisseur, Rudolf van den Berg. Dat liet hij ook merken. Ik heb Burt een paar keer gezegd om wat vriendelijker te zijn tegen Rudolf, die toch een goede regisseur is. Maar ja, het scenario was niet al te best. Daar viel geen eer aan te behalen.’’

Trots

In haar gesprekken met Reynolds gaf de Amerikaanse ster toe dat hij te vaak de verkeerde keuzes in zijn carrière had gemaakt. ,,Hij vertelde dat hij dat deels deed uit gemakzucht. Wel was hij erg trots op de Oscarnominatie die hij had gekregen voor Boogie Nights, waarin hij een pornoproducent speelde.’’

Na de opnamen van Snapshots hadden Groothuizen en Reynolds sporadisch contact. ,,Hij wilde wel bij ons thuis langskomen om in de hangmat te komen liggen. Maar het is er nooit van gekomen. Toen ik donderdag las dat hij was overleden, dacht ik: wat jammer voor die oude knakker. Ik heb niet gehuild.’’