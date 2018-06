Angela Groothuizen neemt presentatie Obese over van Wendy van Dijk

In het hulpprogramma gaan mensen met overgewicht de strijd aan tegen de kilo's. Het programma begon in Australië en Amerika (daar onder de titel Extreme Makeover: Weight Loss Edition) en is sinds 2011 ook te zien in Nederland. De afvalshow werd in 2015 voor het laatst uitgezonden op RTL4.



De bekendste kandidaat is Danny Bouman, ook wel 'Mr. Obese' genoemd. Hij woog ooit 270 kilo, maar viel in 2011 maar liefst 155 kilo af. Na zijn deelname kreeg hij een terugval en werd hij alsnog zwaarder. Drie jaar geleden liet hij daarom zijn maag verkleinen.