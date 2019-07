Angelina Jolie bevestigt hoofdrol in The Eternals

Andere rollen in de superheldenfilm The Eternals zijn voor Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani en Brian Tyree Henry. The Eternals, een van de tien projecten waar filmstudio Marvel Cinematic Universe (MCU) aan werkt, draait vanaf 6 november 2020 in de bioscopen.



,,Wat geweldig om hier te zijn. Ik ga tien keer harder werken. Ik denk dat ik weet wat het betekent om deel uit te maken van MCU, van Eternal, van deze familie", zei Jolie op het podium in San Diego. ,,We hebben allemaal het script gelezen. We weten wat ons te doen staat en dus gaan we heel hard aan het werk."



Studiobaas Kevin Feige van Marvel kondigde nog een groot aantal andere titels aan op Comic-Con. The Falcon and the Winder Soldier en Black Widow komen volgend jaar uit. Een jaar later volgen Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Hawkeye en de animatieserie What If...?. Voor een reboot van Blade is nog geen releasedatum bekend.