Angelina Jolie: ‘Het is onmogelijk om een perfecte ouder te zijn’

Angelina Jolie (44) heeft voor Time Magazine een brief geschreven met advies voor ouders tijdens de coronacrisis. Als moeder van zes kinderen weet de actrice als geen ander welke uitdagingen en valkuilen er komen kijken bij deze uitzonderlijke periode. ,,Het is onmogelijk om een perfecte ouder te zijn”, aldus Angelina in haar brief.

In 2016 kondigde Brangelina de scheiding aan. Angelina vroeg meteen de voogdij over hun zes kinderen Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13), Knox (11) en Vivienne (11), een strijd die anno 2020 nog altijd niet helemaal gestreden is. In haar brief schrijft de actrice nu openhartig over haar ervaringen met het ouderschap. ,,Nu, midden in deze pandemie, denk ik aan alle moeders en vaders met kinderen thuis. Allemaal in de hoop dat ze alles goed kunnen doen, aan alle behoeften kunnen voldoen en kalm en positief kunnen blijven. Wat mij geholpen heeft, is weten dat dat onmogelijk is.”

,,Het is fijn om te ontdekken dat je niet perfect voor je kinderen hoeft te zijn”, vervolgt de actrice. ,,Ze vinden het vooral belangrijk dat je gewoon eerlijk bent en dat je je best doet. Je kinderen houden van je en ze willen je helpen. In zekere zin duwen ze jou ook omhoog. Je groeit samen en je bent één team met elkaar.”

Volledig scherm Angelina Jolie ,en haar kinderen, van links naar rechts Pax Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt en Knox Jolie-Pitt. © Willy Sanjuan/Invision/AP

Verantwoordelijkheden

Ook het moeilijke verleden en de vele twijfels van Angelina komen aan bod. ,,Ik had nooit gedacht dat ik iemands moeder zou kunnen zijn. Ik herinner me de beslissing om ouder te worden”, aldus Jolie, die haar eerste kind met Brad Pitt adopteerde uit Cambodja. ,,Het was niet moeilijk om lief te hebben. Het was niet moeilijk om mezelf aan iemand op te dragen. Wat moeilijk was, was om te weten dat ik voortaan diegene moest zijn die ervoor moet zorgen dat alles in orde komt. Van koken, over school tot het medische. En om ook geduld te hebben.”