Animatie-artiest Erik-Jan de Boer in race voor tweede Oscar

Dat heeft de Academy, de organisatie die de prestigieuze beeldjes uitreikt, vandaag bekendgemaakt. Eerder won De Boer al een Oscar voor zijn werk aan de film Life of Pi. Hiervoor ontwierp hij de tijger; voor Okja ontwierp hij een genetisch gemanipuleerd reuzenvarken. Andere titels op de shortlist zijn onder andere Blade Runner 2049, Dunkirk, Guardians of the Galaxy II, The Shape of Water en Star Wars: The Last Jedi.