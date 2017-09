Anita stopt met Memories; Katja neemt het over

Anita denkt dat het programma, waarin wordt geprobeerd om oude liefdes op te sporen, in goede handen is bij Katja. ,,Veel mensen zeggen: 'dit programma hangt toch aan jou', maar dat is niet zo. Als Katja het doet, doet zij het op haar manier en dat is ook goed." Anita zegt het jammer te vinden, maar er ook vrede mee te hebben. ,,Het is met pijn in het hart, maar het is ook mooi.''



Katja laat weten dat de eerste aflevering al is gedraaid. De enige tip die ze meekreeg van Anita was om niet mee te huilen met de kandidaten. ,,Maar dat ging meteen bij de eerste hereniging mis'', lacht Katja. ,,Ik vind het heerlijk om er helemaal in mee te gaan.''



De essentie van Memories verandert volgens Katja niet. Wel wordt het KRO-NCRV-programma iets korter. Het vernieuwde Memories komt vanaf voorjaar 2018 op televisie.