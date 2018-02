Anna draagt minuscuul topje in vrieskou, Gerard wil schaatsen

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Je moet het maar willen: met -7 graden in een minuscuul topje poseren op een balkon. Anna Nooshin doet het. De nieuwbakken host van het programma Curvy Supermodel staat er zelf ook versteld van. ,,-7 graden en ik droeg dit..."

-7 Degrees and I wore this 🤷🏻‍♀️ #pfw #maccosmetics #mybalcony 26.8k Likes, 197 Comments - Anna Nooshin (@annanooshin) on Instagram: "-7 Degrees and I wore this 🤷🏻‍♀️ #pfw #maccosmetics #mybalcony"

Gaat het dan echt gebeuren? Kunnen we de aankomende dagen het ijs op? Dat vraagt Gerard Joling zich af in een video op Instagram. De zanger heeft voor de zekerheid zijn schaatsen laten slijpen en is daar maar al te blij mee.

Voor de zekerheid toch even mijn schaatsen laten slijpen ⛸❄️ Gaat het dan toch echt gebeuren? #gerardjoling 312 Likes, 12 Comments - Gerard Joling (@gerard_joling) on Instagram: "Voor de zekerheid toch even mijn schaatsen laten slijpen ⛸❄️ Gaat het dan toch echt gebeuren?..."

Zangeres Sharon Doorson is zwanger van haar eerste kindje (een meisje) en natuurlijk razend benieuwd hoe de baby in haar buik eruitziet. Vandaag ging een nu al verliefde Sharon naar een gespecialiseerd bedrijf om een 3D-echo te laten maken. Benieuwd naar het eindresultaat? De baby is te zien door onderstaande foto te swipen.

Zooo verliefd🤗 We hebben onze babygirl in 3D gezien bij Baby Glimpse!! (swipe left voor de 3d pic) Een foto die is geplaatst door null (@sharondoorson) op 28 Feb 2018 om 2:15 PST

Roxeanne Hazes houdt wel van de betere visagie, maar haar volgers mogen ook best weten dat er momenten zijn waarop ze er stukken minder fraai uitziet. De zingende Hazestelg is momenteel zwanger van haar eerste kindje.

me... also me. 👍🏻 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 26 Feb 2018 om 11:35 PST

Voormalig topturnster en tegenwoordig pornoster Verona van de Leur (32) trok vanmorgen een stout en vrij luchtig latexpakje aan om zich vervolgens buiten met sneeuw in te smeren.

Angela Groothuizen heeft zich vandaag in Amsterdam een nieuw kapsel laten aanmeten door niemand minder dan sterrenkapper Leco van Zadelhoff. Patty Zomer - net als Angela een ex-Dollydot - verzorgde de visagie. ,,Ik kan weer even mee'', aldus Angela.

Nieuw kapsel! Dankzij de geweldige @lecolook en @pattyzomer kan ik weer ff mee Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 28 Feb 2018 om 1:47 PST

Actrice en zangeres Kimberley Klaver besloot vanmorgen in een superwomanslipje wat eieren te koken. Die werden tijdens het ontbijt weggespoeld met een smoothie van blauwe bessen.

Superwoman got this, eggs in the making.💫🍳🍞😛 #kijkikkook #mornings #breakfast 👍🥚🍯😁 Een foto die is geplaatst door null (@kimberleyklaver) op 28 Feb 2018 om 2:15 PST

Na 2,5 jaar intensieve ziekenhuisbezoekjes mag voormalig TMF-vj Saar Koningsberger zich binnenkort moeder noemen. Ze is bijna uitgerekend, krijgt een meisje en kan niet wachten tot de bevalling, die mogelijk al vandaag plaatsvindt.

Hoi kleintje.. Vandaag dan misschien?? Een foto die is geplaatst door null (@saarkoningsberger) op 28 Feb 2018 om 1:41 PST

Volkszanger Frans Duijts heeft in Tiel een sloopbedrijf en natuurlijk steekt hij dus zelf de handen uit de mouwen om in zijn villa een nieuwe badkamer te realiseren. De oude tegeltjes heeft Frans al met grof geweld verwijderd.

Kleine verbouwing thuis.. gelukkig heb ik een beetje verstand van slopen..! 😂 ⚒ #slopen #badkamer #5indeklok Een foto die is geplaatst door null (@fduijts) op 28 Feb 2018 om 0:24 PST

De zwangere Chantal Janzen en haar 9-jarige zoontje James hebben vandaag even liefdevol geneusd.

🐓+🐥=❤️ Een foto die is geplaatst door null (@chantaljanzen.official) op 28 Feb 2018 om 0:20 PST

Guus Meeuwis en zijn vrienden hebben op het ijs een variant op curling ontdekt. In plaats van een schijf werd een bierflesje over het bevroren water geschoven. Guus is erg onder de indruk en oppert zelfs een nieuwe olympische sport.

Eindelijk een leuke winter(s)port... Olympische Spelen over 4 jaar! 🥇 #gaanvoorgoud Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Feb 2018 om 2:15 PST

De in Monaco residerende Tatjana Simic stond vanmorgen op met enigszins warrig haar. Ze schaamde zich niet voor haar ochtendlook en maakte er een selfie van die ze deelde met haar volgers. Volgens Kees uit Flodder gebruikte ze geen fotofilters. ,,Dit is de realiteit'', aldus de blondine.

No Snapchat any more, no filters , back to reality 🤪 Have a great day everyone !! Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 28 Feb 2018 om 0:18 PST

Kiki, de dochter van Volendammers Simon en Annemarie Keizer, had vanmorgen meer aandacht voor haar voetjes dan voor het verantwoorde houten speelgoed dat in haar wiegje ligt.

~ Create the life you can’t wait to wake up to ~ #quote #morning #cuddlesinbed #cuddles #lazy #lazymorning #life #ourgirl Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 27 Feb 2018 om 23:55 PST

Psychologe en ex-miss Kelly Weekers - de verloofde van Marco Borsato-componist en -tekstschrijver John Ewbank - nam haar pluizige schoothondje vandaag mee de sneeuw in. Of het keffertje het leuk vond in de vrieskou buiten? Het blaffertje kijkt ietwat beteuterd.

Show respect even to people who don't deserve it; not as a reflection of their character, but as a reflection of yours 👌❄ #goedemorgen #mood #mindset Een foto die is geplaatst door null (@kelly_weekers) op 27 Feb 2018 om 23:02 PST

Danser-choreograaf Timor Steffens is gewend aan de aangename buitentemperaturen in Los Angeles waar hij woont en werkt. In Nederland is het dus afzien geblazen en moet hij een capuchon en pet dragen om zijn beroemde hoofd te beschermen.

👁 Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 27 Feb 2018 om 22:56 PST

Dj Sunnery James, de man van Doutzen Kroes, heeft zich laten fotograferen terwijl hij zijn handen stond te wassen in een met marmer afwerkte toiletruimte. Heel hygiënisch, maar we vragen ons toch af waarom hij dit kiekje de wereld in stuurde.

👏🏽 🚿 Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 27 Feb 2018 om 20:28 PST

Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie zijn deze voorjaarsvakantie neergestreken in liefdesstad Parijs. Natuurlijk ging het stel ook nog even langs bij een paar toeristische hoogtepunten, zoals de Eiffeltoren.

Oui, oui, oui, je t’aime... @sophiedbuisonje 🎼🇫🇷 #Parijs #Eiffeltoren #Frankrijk #citytrip Een foto die is geplaatst door null (@xdebuisonje) op 26 Feb 2018 om 7:23 PST

Wie is de Mol?-afvaller Ron Boszhard en zijn dochtertje zijn vandaag gezellig op de koffie geweest bij zijn moeder Wil. Zo te zien werd het dikke pret.