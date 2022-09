Anna Drijver en Maarten Heijmans in Nicci French-verfilming

Het is de bedoeling dat dit het begin is van een langlopende samenwerking met het wereldberoemde schrijversduo. In de komende jaren zullen meerdere titels van Nicci French in Nederland worden bewerkt voor film en tv.

Het boek draait om de vondst van het lichaam van de zestienjarige Natalie, die jaren eerder is verdwenen. De ontdekking maakt een eind aan de angstige vermoedens van de familie, maar werpt ook de vraag op wie Natalie om het leven heeft gebracht. Van deze roman, waarmee het duo in 1997 debuteerde, zijn in Nederland meer dan 340.000 exemplaren verkocht. In de filmversie zal het verhaal zich in Nederland afspelen. Het Geheugenspel verschijnt medio 2023 in de bioscoop.

Het Britse echtpaar Sean French en Nicci Gerrard vormt samen het succesvolle schrijverskoppel Nicci French. Tussen 1997 en 2010 schreef het echtpaar minstens één thriller per jaar. Het duo is in Nederland opvallend populair; er werden hier al meer dan 6 miljoen boeken van zijn hand verkocht.

Komedieserie

Anna Drijver zou aanvankelijk ook in een komedieserie te zien zijn, maar Netflix besloot vorige maand de serie te schrappen vanwege ‘de combinatie van een krappe timing en uitdaging qua beschikbaarheid van de acteurs en makers’.

Het is niet duidelijk of de serie nu op een andere manier met een andere partij gemaakt gaat worden.

