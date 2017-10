Anna 'gesnapt' tijdens het uitkleden en Chantal geeft Jandino lapdance

Chantal als lapdanseres

Als Chantal Janzen iets voor een weddenschap belooft, dan doet ze dat ook. Dus geeft ze vanavond co-presentator van Dance Dance Dance Jandino Asporaat een sexy lapdance in een dito outfit. De eerste beelden van hun hete ontmoeting zijn door Chantal en Jandino (die over een vieze dans spreekt) op sociale media gezet. In de laatste show - aanvang 20 uur bij RTL4 - strijden de duo's Toprak & Stijn en Zoey & Marnix om de hoogste punten.

Mattie durft niet

Qmusic-dj Mattie Vlak deed tijdens een personeelsweekendje een poging om te abseilen maar na lang aarzelen durfde hij uiteindelijk toch niet. Valk zweeg lang over zijn breuk met Wietze, maar vertelt er vandaag, aan de vooravond van zijn nieuwe ochtendshow, meer over. ,,Ik had bepaalde dingen anders moeten aanpakken.''

#personeelsweekend Een foto die is geplaatst door Mattie Valk (@mattievalk) op 7 Oct 2017 om 4:12 PDT

Drie generaties Deckers

Familytime vandaag voor Daphne Deckers, haar dochter Emma en haar moeder: oma Miep. De drie hebben dezelfde lach, oordeelt iemand.

Family love ❤ Met @emmadeckers bij oma Miep #girlpower #wemissyou Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphne_deckers) op 7 Oct 2017 om 4:52 PDT

Foto uit oude doos Jeroen

Jeroen van Koningsbrugge trakteert zijn Instagramvolgers vandaag op een fijne foto uit de spreekwoordelijke oude doos. Op het 15 jaar geleden gemaakte kiekje is hij te zien met Katja Schuurman, Hans Teeuwen en Ramsey Nasr.

15 jaar geleden #fruitflieswhenyourehavingfun @ramseynasr @katjaschuurman @therealhansteeuwen Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 7 Oct 2017 om 4:47 PDT

Kletsnat weekendje voor Liza

Actrice Liza Sips en haar man trokken vandaag dikke truien aan voor een winderig en regenachtig weekendje weg in Noordwijk. Genieten, vindt Liza.

Regen, dikke truien.. Windy weekend at Noordwijk. Heerlijk! 🍁 #WeekendjeWeg #BriesNoordwijk #GenietenHier #OpEnTopHerfst 🍁 Een foto die is geplaatst door Liza Sips (@lizasips) op 7 Oct 2017 om 4:56 PDT

Jochem radeloos

Cabaretier Jochem Myjer was vandaag in een hotel in Almelo even flink de weg kwijt. Na een uurtje sporten was de adhd-komediant het pasje van zijn kamer kwijt, maar het werd na tien minuten zoeken toch nog gevonden: in zijn eigen mond. Een tikkeltje gênant, vindt Jochem, getuige de hashtag #dommelul.

Ben in de fitnessruimte na afloop van de hersteltraining al tien minuten aan het zoeken naar mijn hotel-pasje. Drie keer waar die was. Juist... in mijn mond. #dommelul #adhdoléolé #echtgebeurd Een foto die is geplaatst door Jochem Myjer (@jochemmyjer) op 7 Oct 2017 om 2:17 PDT

Zo begint Anna het weekend

Modemeisje en blogster Anna Nooshin begon vandaag met een opwekkend bericht op haar Instagram-account. Bij een lingeriekiekje schreef ze het volgende: 'weekend'. Haar volgers kunnen de omkleedfoto wel waarderen. Binnen een mum van tijd kreeg Anna namelijk duizenden likes.

Weekend 📷 @mickdelint Een foto die is geplaatst door Anna Nooshin (@annanooshin) op 7 Oct 2017 om 1:44 PDT

Micky zit graag op tafel

Fotografe Micky Hoogendijk, de ex-vrouw van Adam Curry, staat niet alleen zelf achter de camera maar er ook wel eens voor. Ze liet zich vereeuwigen op een gedekte tafel en die positie is voor haar kennelijk gebruikelijk. 'Waarom eindig ik altijd op tafel', vraagt ze zich af.

‪Why do I always end up on the table? 📸 @rahirezvanistudio for @lxrynl #LXRY2017 ‬ Een foto die is geplaatst door Micky Hoogendijk (@mickyhoogendijk) op 6 Oct 2017 om 15:03 PDT

Bas' roze hoesje

Bas Smit, de echtgenoot van presentatrice-actrice Nicolette van Dam, werd in Carré gefotografeerd met een roze hoesje om zijn telefoon. Of die gsm daadwerkelijk van Bas is? ,,Dat is zo'', aldus Bas die zijn vrouw knapper vindt dan het plastic omhulsel.

Waaaah lijkt op deze foto net alsof ik een roze iPhone hoesje heb... Is ook zo! 😂😂😂 Wel echt knappe vrouw 😍❤️😘 (📸: @edwinsmulders) Een foto die is geplaatst door Bas Smit (@basssmit) op 7 Oct 2017 om 1:56 PDT

Van Schaik blijft trots

Modekenner Bas van Schaik viel dankzij een maagverkleining in twee jaar tijd ettelijke kilo's af en daar blijft hij trots op. Van Schaik komt dan ook met zijn zoveelste voor- en nafoto op de proppen en incasseert wederom wat complimentjes.

#fbf 2015 vs 2017 #gbp #gastricbypass 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 6 Oct 2017 om 7:00 PDT

Nick en Simon uit hun dak

Nick Schilder en Simon Keizer gingen vanmorgen helemaal uit hun dak. Hun nieuwe album Aangenaam scoort namelijk, zo melden de Volendammers vol trots, als een tierelier.