Anna Nooshin ontdekt pikante video deelneemster Curvy Supermodel

videoAnna Nooshin heeft de deelneemsters van Curvy Supermodel onderworpen aan een grondige social media-analyse. Zo stuitte ze op een ietwat pikante post van de roodharige Fabiënne, waarin ze een kinky lingeriesetje showt. ,,Daar zie ik niet echt uit terug dat je per se modellenwerk wil doen'', laat Anna haar weten, zo is te zien in een nieuwe aflevering van het RTL5-programma.