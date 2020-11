Anne Hathaway zet haar tanden in opperheks: ‘Ik wilde zo arrogant mogelijk die hotellobby betreden’

Al als kind zag Anne Hathaway (37) de eerste filmversie van The Witches waarin heksen kinderen in muizen willen veranderen. Het was een kijkervaring die haar altijd is bijgebleven. ,,The Witches was het engste dat ik als kind had gezien,’’ zegt zij via een zoomverbinding vanuit Los Angeles waar het nog vroeg in de ochtend is. ,,Ik was vooral onder de indruk van de vertolking van Anjelica Huston als de opperheks. Zij was niet alleen angstaanjagend, maar ook erg geestig en bijna gracieus . Zij maakte er echt een iconische rol van.’’