Annemarie Keizer vreesde nieuwe operatie na check up: ‘Mijn wereld stond stil’

Tien jaar geleden werd er een goedaardige tumor uit de lever van Annemarie Keizer verwijderd. Daarom laat ze nu met enige regelmaat een check up doen. ‘Zo ook begin dit jaar. Net voor we in februari op wereldreis gingen kreeg ik te horen dat er weer iets was gevonden in mijn lever’, vertelt ze haar volgers op Instagram. Het was in eerste instantie niet iets waar ze zich zorgen om moest maken, maar wel moest het in de gaten gehouden worden. Na haar reis onderging ze een echo. ‘Het resultaat was: groei. Ze dachten twee adenomen te hebben gezien, waarvan eentje groter was dan 5 centimeter. Uit de ervaring van 10 jaar geleden wist ik al dat er bij dié grootte waarschijnlijk weer moest worden geopereerd. Mijn wereld stond stil. Wéér mijn buik opengesneden? Wéér dat lange revalidatieproces? Ik voelde één en al angst.’

Onschuldig

Gelukkig kreeg ze toch positief nieuws. ‘Om zeker van hun zaak te zijn wilden de artsen een gedetailleerde mri-scan uitvoeren. Op 19 mei - op de dag af 10 jaar na mijn operatie - werd ik gebeld met de uitslag. Het was het mooist denkbare telefoontje. Alle zorgen bleken voor niets te zijn geweest.’ De verdikkingen in haar lever, bleken onschuldig. ‘Bevindingen die ook helemaal niets met tien jaar geleden te maken hadden.’



Het zette Annemarie aan het denken. ‘Vanaf toen nam ik me voor om van elke dag te genieten. Sterker nog, van elk moment! En dat lukte me, een tijdje. Maar ik verviel al snel in oude patronen. Was weer geïrriteerd over kleine dingen: een gesprongen stop, een pakketje te laat bezorgd, een treuzelende Kiki, files. En dat terwijl ik mijn eigen leerschool was!’



Ruim een week geleden werd ze echter weer met haar neus op de feiten gedrukt. ‘Het is de donkerst denkbare leerschool; het zware verdriet van Jan Dulles en Caroline Mol.’ Het drie maanden oude dochtertje van haar Volendamse vrienden, kwam plots te overlijden. Annemarie: ‘En zo kom ik bij mijn goede voornemen voor 2021. Of eigenlijk wil ik het geen voornemen noemen, meer een andere mindset. Ik wil écht nog meer energie steken in wat ik belangrijk vind in het leven. En ik wil leren de onbenulligheden weg te lachen.’