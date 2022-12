Annemieke zet De Dijk op 1 en het verhaal van De Bom van Doe Maar

Hollands glorie

409. Doe Maar - De Bom (vandaag op de radio te horen tussen 09.00 en 10.00 uur)

Een nummer 1-hit in de Top 40, geschreven door Ernst Jansz en bijgepunt door Henny Vrienten. Toen Doe Maar het lied opnam, zat de band tijdelijk zonder drummer. Jan Pijnenburg was tijdelijk uit de roulatie na een verkeersongeluk. De drie overgebleven bandleden gebruikten daarom een drumcomputer. De Bom is een typisch koude oorlog-lied waarin de dreiging van een kernoorlog voelbaar is. De hit – het nummer stond in 1982 vier weken op 1 – kreeg na een jaar een tegenreactie van Herman van Veen, die met Willem Wilmink De bom valt nooit componeerde. Wilmink schreef later dat het een reactie was op een tekstregel als ‘Jij moet nog huiswerk maken, voordat de bom valt’. Wilmink: ‘Het doemdenken als reden om je huiswerk niet te maken. Die vlieger gaat niet op, kinderen!’