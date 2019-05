Annie M.G. Schmidts Dikkertje Dap naar Chinese bios

Victoria Koblenko vindt heil in ketogeen dieet

14:26 Victoria Koblenko (38) is erover uit: ze gelooft niet in strenge diëten. Toch heeft de actrice, die twee jaar geleden in zes maanden tijd maar liefst 20 kilo kwijtraakte, wel haar heil gevonden in het zogenoemde ketogeen dieet, een gezonde levensstijl die Koblenko een ‘halleluja’ heeft opgeleverd.