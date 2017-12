Anouk: Battle-drama The Voice was helemaal niet shocking

videoAnouk snapt niets van de commotie die vorige week ontstond toen ze in The Voice of Holland twee eigen kandidaten naar huis stuurde. Het was redelijk en er was niets raars aan, blikt ze terug op het moment dat voor paniek zorgde bij het productieteam van de talentenjacht.

Pupillen Nina ten Kate en Nikita Pellencau moesten na hun battle het veld ruimen toen ze volgens hun coach niet goed presteerden. ,,Ik vond het niet shocking. Er is een ding van gemaakt, maar er was niets raars aan'', aldus Anouk gisteravond in RTL Late Night.

De Haagse rockchick had wel door dat haar beslissing wat teweeg bracht. Lachend: ,,Door alle paniek en mensen met walkietalkies die rond begonnen te rennen. Maar ik dacht: 'Ren maar lekker, werk voor je centen. Dan gebeurt er nog eens wat'.''

The Voice draait volgens de Nobody's Wife-zangeres ook zeker om de looks. ,,Het gaat om charisma, uitstraling. Soms draai je om en zie je een uit de kluiten getrokken aardappel waar je nooit iets mee kan.''

Postbode

Zelf meedoen aan de talentenjacht lijkt de 42-jarige moeder van zes, die vroeger geen carrière als zangeres ambieerde en liever postbode 'of alcoholist' had willen worden, overigens helemaal niets, omdat ze het lef er niet voor zou hebben. ,,Ik zou nooit op zo'n podium hebben durven staan.'' Het succes van haar zangcarrière verbaast haar dan ook nog steeds. Anouk 'blufte', nadat ze voortijdig met school stopte, haar weg naar boven toen ze merkte dat ze als zangeres geld kon verdienen. ,,Ik heb altijd in mijn vuistje gelachen dat ik dacht: 'Really, kopen mensen hier kaarten voor?' Soms nóg. Dat ik het niet geloof. Omdat ik nooit de urge heb gehad om muzikant te worden.''

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, heeft ook respect voor de The Voice-kandidaten. ,,Veel te eng! Het is een momentopname en hoe vaak ik wel niet zie hoe mooi iemand zingt in een blind audition; dan is dat soms geluk. Het lijkt me verschrikkelijk als het hele land over je oordeelt.''

Het team van Anouk bestaat nog uit tien kandidaten: Jim, Renée, Samantha, Cindy, Valerie, Heavenly, Kevin, Gideon, Noor en Nienke.

