Anouk enige uitschieter op bleke eerste Pinkpopdag

Symboliek was er voldoende. Festivalvader Jan Smeets kreeg – eindelijk – zijn standbeeld op het terrein, het getal 50 was op elk denkbaar bannier gedrukt en de Golden Earring – in 1970 ook op het eerste Pinkpopaffiche – was de eerste grote band die speelde.



Toch had de eerste dag van de jubileumeditie van Pinkpop nog niet de goudglans die past bij het bereiken van zo’n gezegende leeftijd als popfestival. Dat had voor een deel met het weer te maken – hoewel regen uitbleef, was het zelden zo koud en winderig op Pinkpop – maar vooral met de programmering. Die was, voor wie graag naar Landgraaf komt voor een megashow van pakweg Paul McCartney of de Rolling Stones, wel erg karig.



Bij absentie van dergelijke grootheden moet het meezitten. Een optreden van nieuweling of juist een lid van de oude garde dat precies op z’n plek valt of een artiest die boven zichzelf uitstijgt. In de laatste categorie viel op zaterdag eigenlijk alleen Anouk. De zangeres werd dankzij haar zevende optreden recordhouder op Pinkpop. Een ‘oudje’ noemde ze zichzelf. Maar op die geriatrische leeftijd van 44 bezit Anouk nog steeds het vermogen om zich door haar eigen muziek te laten meeslepen.



Ze speelde een vertrouwde set waarin vrijwel elk denkbaar hitsucces van de afgelopen jaren een plek kreeg. Haar Nederlandstalige album, recent in de Ziggo Dome nog ruim vertegenwoordigd, bleef dit keer onaangeroerd. Vooral het slot maakte indruk. Het aaneengesloten gespeelde trio Killer Bee, Nobody’s Wife, Good God voerde de zangeres terug naar de plek die haar ooit die sterke rocksongs moet hebben geschonken. Fraai om te zien hoe een artiest ruim 20 jaar na dato nog steeds die magie weet terug te vinden.