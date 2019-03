Anouk geeft vanuit huiskamer voorproefje van gloednieuw nummer

Het gloednieuwe powerlied van Anouk heet It’s a new day. De zangeres zingt onder meer over het nut van het leven als je geen duidelijk doel hebt en lijkt haar luisteraars te willen motiveren met de songtekst. ‘This journey provides rooms without carpets, just go on and reach for what you want in life', klinkt het uit Anouks mond, die daarmee waarschijnlijk duidelijk wil maken dat je het beste uit je eigen leven moet halen.



In de video is te zien hoe Anouk op haar gemakje in de woonkamer met een microfoon in haar handen het nummer zingt. De keuze voor haar huiskamer is niet verrassend, want de rockzangeres staat erom bekend geen fan te zijn van grote optredens. ,,Ik ben altijd nerveus, heel erg zenuwachtig", vertelde ze onlangs in Pauw over haar angst om op het podium te staan. Tóch gaat Anouk die uitdaging niet uit de weg: op 30 april en 3 mei staat ze in de Ziggo Dome.



Fans van Anouk zijn in elk geval enthousiast; de complimenten stromen binnen. ‘Wat een gaaf nummer weer. Zo krachtig, intens die stem van jou. Heerlijk genieten', schrijft iemand. Een andere fan is vooral content met de keuze voor een Engelstalig lied. Het laatste album dat Anouk uitbracht was namelijk Nederlandstalig. ‘Echt een geweldig nummer! En ook fijn dat je weer een Engelstalig nummer hebt gemaakt!’