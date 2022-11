Anouk Hoogendijk bevallen van zoon Jip: ‘We zijn verliefd’

Bij een reeks kiekjes is de kleine spruit onder meer met zijn grote broer Sonny en kersverse mama Anouk te zien. Ook is Hoogendijk vlak na de geboorte van Jip op de gevoelige plaat vastgelegd. ‘Woensdagavond is onze Jip geboren’, schrijft de blondine vandaag. ‘We zijn verliefd en compleet, ik kan het nog steeds niet bevatten.’

De felicitaties stromen ondertussen binnen. ‘Jip, dat zijn de leuksten! Zo blij voor jullie Noukepoek!’, schrijft Marieke Elsinga, die vorige week een jongetje op de wereld zette met dezelfde naam. Ook Shelly Sterk, Annemarie Keizer en Eva Jinek laten van zich horen. ‘Gefeliciteerd!!!! Ik vind het zo leuk voor jullie!!!’, aldus laatstgenoemde.

De 37-jarige Anouk maakte in juni van dit jaar bekend opnieuw zwanger te zijn. Samen met Pieter kreeg zij al zoontje Sonny. Een jaar eerder had ze twee miskramen, na 9 en 15 weken. Beide keren zag ze het niet aankomen. ,,Ik voelde me geweldig en de echo’s waren goed. Dat het misging, viel rauw op ons dak. Dan weet je: dit is heel kwetsbaar’’, vertelde ze in oktober aan het maandblad Ouders van Nu.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: