Anouk Hoogendijk bevallen van zoontje: ‘Mooiste wat we ooit hebben gezien’

De blondine beviel gisteren net na vier uur ‘s nachts van haar eerste kindje. In een bericht op Instagram schrijft ze dat niet alles meezat tijdens de bevalling. Hoogendijk treedt niet in details. ‘Maar wat was ik dat snel vergeten toen jij in m’n armen lag. Jij bent het mooiste wat wij ooit hebben gezien.’



Hoogendijk maakte in mei bekend in verwachting te zijn. Het is het eerste kindje voor het stel, dat al langere tijd samen is. De twee zetten vorig jaar een grote stap in hun relatie en kochten samen een huis.