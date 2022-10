Anouk Hoogendijk vreesde opnieuw een miskraam: ‘Dit kan niet goed zijn, dacht ik, toen ik het bloed zag’

De 37-jarige Anouk maakte in juni van dit jaar bekend opnieuw zwanger te zijn. Samen met Pieter kreeg zij al zoontje Sonny. Een jaar eerder had ze twee miskramen, na 9 en 15 weken. Beide keren zag ze het niet aankomen. ,,Ik voelde me geweldig en de echo’s waren goed. Dat het misging, viel rauw op ons dak. Dan weet je: dit is heel kwetsbaar’', vertelt ze aan het maandblad.

Deze keer leek het goed te gaan, totdat ze tijdens tv-opnames ontdekte dat haar been onder het bloed zat. ,,Dit kan niet goed zijn, het is voorbij, dacht ik. Maar de spoedecho wees uit dat de baby niks mankeerde, vermoedelijk was er een bloedvaatje geknapt. In korte tijd schoten we van dolgelukkig naar paniek en terug naar geruststelling. Echt een rollercoaster, fysiek en mentaal.’'

Bloeding in baarmoeder

Een paar weken later sloeg de schrik opnieuw toe nadat Anouk een bloeding kreeg in haar baarmoeder. ,,Ze zeiden: Gefeliciteerd, maar houd er rekening mee dat het nog kan misgaan. Ik kreeg wekelijks een echo, zat in het ziekenhuis of bij de verloskundige, elke keer tussen hoop en vrees. Konden we blij zijn, of konden we beter doen alsof er niets aan de hand was? We kozen dat laatste. Ik ging keihard door om mezelf te beschermen, maar goed, daardoor pakte ik wel minder rust, terwijl ik toch echt zwanger was.’'

Na een vakantie op Bonaire bleek dat de bloeding gestopt was. ,,Pas na de derde check viel er voorzichtig iets van me af. We besloten het bekend te maken, vooral om er zelf in te geloven, zodat het echter werd. Genieten lukt steeds beter.’' Anouk gaat beter voorbereid de bevalling in. ,,Ik zal duidelijker zijn en sneller aan de bel trekken voor bijvoorbeeld een ruggenprik. Pieter en ik gingen (bij Sonny) diep samen. Hij week die twee dagen geen seconde van mijn zijde. We kwamen er sterker uit.’’

