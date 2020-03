Anouk in tranen in Marrakesh: 'Ik voel me een slechte moeder’

Anouk (44) vloog vorige week naar Marokko om in alle rust, even weg van haar zes kinderen, te schrijven aan nieuwe muziek in een luxeresort. Ze zou vier dagen wegblijven, maar zit sinds gisteren vast . Vanwege het coronavirus besloot het Noord-Afrikaanse land dit weekend alle vluchten naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen. Hoewel Anouk gisteren hulp aangeboden kreeg – ze werd overgeplaatst naar een ander hotel en kreeg medicijnen voor haar zware astma – wordt de Haagse rockzangeres steeds ongeruster. In een van de video's die ze vandaag deelde, vertelt Anouk dat ze afgelopen nacht slecht heeft geslapen, last had van een lichte paniekaanval en het zelfs benauwd had. ,,Ik denk dat het echt komt door de spanning”, verklaart ze haar klachten.

In een nieuwe update op haar Instagram-account laat Anouk weten morgen naar huis te kunnen vliegen. Toch heeft de zangeres niet direct ja gezegd. ,,Ik ben zo bang dat ik het oppak en het meeneem naar huis. Het is een soort dilemma. Ik wil gaan, maar het is ook een groot risico”, uit ze haar zorgen. Ze krijgt door haar twijfels het gevoel dat ze een slechte moeder is, vertelt ze met tranen in haar ogen. ,,Maar dan denk ik: ja, ik moet ook op de lange termijn denken. Als ik het oppik, wat dan?”



Eerder kreeg de zangeres al een ticket naar Parijs aangeboden, maar dat aanbod wees ze af. ,,Er is daar geen hotel meer te krijgen en alles is daar ook in lockdown. En aan de ene kant is het ook niet verstandig om tussen een broeinest te gaan staan op het vliegveld.” Dat Anouk nu nog steeds vastzit in Marokko, baart haar zorgen. ,,Ik ben echt geen, hoe zeg je dat, hypochonder of zo, maar ik heb hier geen goed gevoel over. Het is best een beetje eng allemaal.”



Er is overigens nog iets wat Anouk stoort: de negatieve reacties onder haar video's van mensen die haar verwijten dat het haar eigen fout is geweest omdat ze was gaan reizen. ,,Als ik had geweten dat er een kans was geweest dat ik niet meer terugkwam, had ik het natuurlijk niet gedaan. Hou gewoon je waffel dicht! Het is totaal onnodig om in deze tijd mensen een nog kutter gevoel te geven. Just don't do it.”