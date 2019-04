Anouk is 28 keer een andere vrouw in nieuwe videoclip

Anouk zelf kwam met het idee op de proppen, zo licht ze toe via Instagram. ,,Sommige van deze vrouwen waren de eersten die erkenning kregen in hun vakgebied. Sommigen hadden de moed om voor zichzelf op te komen en de eerste stap te zetten naar gendergelijkheid en sommigen zijn leiders en activisten’’, aldus de Nobody's Wife -zangeres. De sterke personages hebben volgens Anouk één ding gemeen: ze vechten voor datgene waarin ze geloven. ,,En daarmee zijn ze een groot voorbeeld voor de maatschappij en een inspiratie voor jonge vrouwen over de hele wereld.’’

New Day is afkomstig van het album Queen for a Day, dat Anouk in 2016 uitbracht. Voor de albumcover liet de moeder van zes zich toen al omtoveren tot een powervrouw, namelijk een koningin. De 28 vrouwen-video is sinds gisteren ruim 100.000 keer bekeken via YouTube.