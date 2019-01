Anouk Maas is stapelverliefd en Rico is zijn hoofd kwijt

DanceSing verovert plek in kijkcijfer top 15

9:08 DanceSing, de nieuwe talentenjacht van SBS 6, heeft een plek in de lijst van de best bekeken programma's van gisteren veroverd. Naar de show van Johnny de Mol en Romy Monteiro keken 714.000 mensen. Dat aantal is goed voor een veertiende plek in het overzicht van de Stichting Kijkonderzoek.