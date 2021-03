‘Anouk moet haar Haagse waffel houden of opduvelen uit The Voice’

The Voice Ruim 1,8 miljoen kijkers zien Anouk compleet losgaan na onverwach­te uitslag: ‘Dit slaat fucking nergens op’

6 maart Coach Anouk is gisteravond zelfs voor haar doen bijzonder hevig uit haar slof geschoten tijdens de eerste liveshow van The voice of Holland. Ruim 1,8 miljoen kijkers zagen hoe het publiek Jasper Wever ondanks een matig optreden doorstemde naar volgende week. Anouk werd vervolgens ronduit gek. ,,Het is gewoon een k*tland.’’