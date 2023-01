Anouk over act Chef’ Special: ‘Ik vind het er echt idioot uitzien’

Anouk hield zich gisteravond aan tafel bij Renze Klamer niet in over de ondersteboven-act van Chef’ Special tijdens De Vrienden van Amstel Live. Ze vroeg zich af of ze dit nou ‘cool moest vinden of heel hard moest lachen'. Dappere pogingen van zanger Joshua Nolet wisten haar niet te overtuigen van het spectaculaire optreden.

De band Chef’Special draait tijdens de 25ste editie van De Vrienden van Amstel Live op een speciaal zwevend plateau 360 graden in het rond. De band hangt dus letterlijk ondersteboven boven het publiek tijdens de spectaculaire opening van de show. Gisteravond schoof de band aan bij Renze Klamer, wiens talkshow vanuit Ahoy kwam en in het teken stond van de muziekspektakel.



Na het zien van de voorbereidingen de ondersteboven-act vraagt Klamer zich af of Anouk, die ook aan tafel zat, wel eens ondersteboven had gezongen. ,,Nee joh tuurlijk niet. Wie doet dat?”, reageert ze onomwonden. ,,Nooit. Het is gewoon niet mijn ding. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik: moet dit cool zijn of moet ik er heel hard om lachen? Het is zo'n gek gezicht. Twee van jullie gasten hangen dan in de lucht een beetje te wapperen met jullie benen. Ik dacht misschien moet er nog een beetje aan gewerkt worden.”

Toch toont ze wel respect voor haar muzikale collega's. Ik vind het echt heel knap dat je je stem weet te houden", zegt ze tegen frontzanger Joshua Nolet. ,,Ik heb wel eens liggend moeten zingen en dat vond ik echt heel moeilijk. Ik ben wel benieuwd waar ze dan volgend jaar mee komen.”



Als even later de beelden van het optreden worden getoond, wordt Nolet enthousiast. ,,Sorry, maar dit ziet er toch vet uit. Dit is keihard", roept hij. Er volgt een applaus van het publiek. Anouk is echter nog niet overtuigd. ,,Ik vind het heel knap, maar ik vind het er echt idioot uitzien.” Als Nolet vervolgens zegt dat het nog nooit eerder is gedaan, reageert ze cynisch: ,,Daar begrijp ik helemaal niets van!”

