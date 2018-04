Antje Monteiro: Ik ben het, ik bén Donna

Ze lachen, zingen en dansen je van alle kanten toe. Van posters, video’s en platenhoezen tot sweaters, petjes, puzzels en tientallen foto’s. Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid, de popidolen van ABBA, zorgen voor grote opwinding bij Antje Monteiro. ,,Ik wist niet eens dat er een ABBA-museum bestond. Geweldig”, roept ze.



De actrice/zangeres geniet in Stockholm waar Albert Verlinde net bekendgemaakt heeft dat zij de hoofdrol speelt in Mamma Mia! De directeur van Stage Entertainment heeft het weer geflikt: de musical komt dit najaar terug naar Nederland. De voorstelling, die is gebaseerd op de liedjes van ABBA, was tussen 2003 en 2006 met 1,2 miljoen bezoekers een groot succes. In 2009 keerde Mamma Mia! een jaar terug in Nederland als reizende voorstelling langs de grote theaters. ,,In 2003 was ik te jong voor Donna en ik speelde in Aïda”, zegt Antje Monteiro, die in het ABBA-museum geniet als een kind in een snoepwinkel. Van de gouden platen, mooie prijzen en collectors items, zoals de gitaar van Björn Ulvaeus die hij bespeelde toen ABBA het Eurovisiesongfestival won in 1974 met Waterloo. ,,Die ruimte waarin Benny en Björn hun nummers schreven, je gaat gewoon backstage!”



Bij het nagemaakte keukentje waarin een scene van Slipping through my fingers wordt afgespeeld, staat Antje Monteiro even stil. ,,Ik krijg kippenvel”, zegt ze. ,,Dit is mijn favoriete ABBA-lied. Het gaat over het leven dat je door de vingers glipt. Voorbij raast. Een enorm cliché, maar het gaat zo hard. Ik kan het bijna niet geloven, maar Romy is al 25.”