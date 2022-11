Antoon is de artiest waar alles om draaide dit jaar op Spotify

Antoon is de enige Nederlandse artiest in de top vijf van meest gestreamde artiesten in 2022 in Nederland. Hij wordt gevolgd door Ed Sheeran, The Weeknd, Drake en David Guetta. Wereldwijd is Bad Bunny de meest afgespeelde artiest. Achter de rapper vinden we Taylor Swift, Drake, The Weeknd en BTS.



Vluchtstrook is dus het meest gestreamde nummer dit jaar in Nederland. Harry Styles scoorde ook goed met As It Was en is terug te vinden op plek twee. Op de derde positie staat weer een Nederlandse artiest: Meau met Dat heb jij gedaan. De top vijf wordt afgesloten door James Hype - Ferrari en Cristian D - Amsterdam.



Wereldwijd was het succes voor Harry Styles groot, want zijn As it was is het meest gestreamd. Opvallend is dat Kate Bush met haar hit Running up that hill uit 1985 op plek 10 staat. Door een scène in de serie Stranger Things kwam de track opnieuw in de belangstelling te staan.



De hele wereldwijde top vijf ziet er als volgt uit: