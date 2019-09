Archie vertedert bij eerste officiële bezoek in tuinbroek van 15 euro

Na het bezoek aan de aartsbisschop reist Harry solo naar Botswana terwijl Meghan in Zuid-Afrika blijft. Zij bezoekt woensdagmiddag de internationale organisatie mothers2mothers in Kaapstad.

Tuinbroekje

Archie droeg op zijn eerste buitenlandse reis in Zuid-Afrika een tuinbroek uit de babycollectie van H&M. Kort nadat het koninklijke gezinnetje werd gefotografeerd tijdens hun ontmoeting met aartsbisschop Desmond Tutu in Kaapstad, wist tijdschrift Hello al te achterhalen dat het tuinbroekje slechts 12,99 pond kost, omgerekend nog geen 15 euro. Het lichtblauwe pakje is gemaakt van organisch katoen.

Meghan zelf is vaker gesignaleerd in kleding van de Zweedse winkelketen. Toen ze zwanger was droeg ze zwangerschapsjeans van H&M. En in januari droeg de voormalige Suits-actrice tijdens een bezoek aan een dierenasiel een H&M-jurk van een paar tientjes onder haar jas van Armini. De jurk was daarna onmiddellijk uitverkocht en verdubbelde in prijs op eBay.