Aretha Franklin bleef zingen, ze kon niet anders

queen of soulDe Queen of Soul werd ze genoemd. Aretha Franklin, die vandaag op 76-jarige leeftijd overleed, verdiende die titel. Daarover bestaat weinig discussie. Met een stem waarmee ze een flatgebouw omver kon blazen en een fameus gevoel voor timing gingen haar nummers veel verder dan het oor. Doorgaans recht het hart in, waar muziek hoort.

Dat Aretha Franklin zou gaan zingen is geen wonder. Ze werd in 1942 geboren in Memphis als dochter van een zingende predikant en een gospelzangeres. De kerk, daar gebeurde het in die tijd. Als kind al kwam Aretha in aanraking met gospelgrootheid Mahalia Jackson, die Aretha’s moeder Barbara ‘een van de beste gospelzangeressen van het land’ noemde. Tragisch genoeg verloor Aretha haar moeder al een paar weken voor haar tiende verjaardag. Barbara kreeg een fatale hartaanval op haar 34ste. Op dat moment woonde ze al gescheiden van Aretha’s vader C.L. (Clarence LaVaughn) Franklin.

Volledig scherm © EPA Onder vaders vleugels begon ze aan haar lange loopbaan. Ze was als kind gewend dat thuis in Detroit zangers over de vloer kwamen. Behalve Mahalia Jackson waren dat ook (latere) vakgenoten als Sam Cooke en Jackie Wilson. De jonge Aretha zat dan vaak bovenaan de trap, hopend op een bezoek van de elf jaar oudere Sam Cooke. ,,Ik was heel erg verliefd op Sam'', zou ze later vertellen. ,,Hij had daar geen idee van.''

Broertje

Toen ze 14 jaar was bracht Aretha, die zichzelf op gehoor had leren pianospelen, haar eerste gospelalbum uit. Op dat moment was ze al moeder van een zoon, die ze naar haar vader vernoemde. Clarence werd geboren toen Aretha pas 12 jaar oud was. Op haar veertiende schonk ze hem al een broertje, Edward. Aretha’s oudere zus Erma en oma Rachel verzorgden de kinderen in hun eerste jaren. Later kreeg Aretha nog twee zonen, Ted (1964) en Kecalf (1970). Een groot gezin was ze gewend, ze had zelf twee broers en twee zussen.



Aretha, die twee keer trouwde én scheidde, kampte een groot deel van haar leven met gezondheidsproblemen. Ze overwon verslavingen (roken en drinken), schommelde sterk in gewicht en onderging in 2010 een operatie die, zo zei ze, haar leven voor tien tot vijftien jaar zou verlengen. Het zou gaan om alvleesklierkanker, maar nooit trad ze in detail over wat haar precies mankeerde.



Commercieel succes bereikte ze met klassiekers als Respect, Think, (You Make Me Feel like) A Natural Woman en het duet met George Michael, I Knew You Were Waiting (For Me). Geroemd werd ze vanwege het gevoel dat ze in haar liedjes legde, haar timing en haar veelzijdige en flexibele stem, met groot bereik en volume.

Onrustige vlucht

Intussen beperkten de optredens van de soulzangeres zich voornamelijk tot de Verenigde Staten. Daarbuiten trad ze in haar omvangrijke loopbaan minder dan vijftig keer op. Twee van die concerten, in 1968, gaf ze in Nederland (De Doelen en het Concertgebouw). Dat ze niet terugkeerde, had te maken met haar vliegangst. In 1982 beleefde Franklin haar laatste vlucht. ,,In zo’n tweemotorig toestel, van Atlanta naar Detroit. Het was zo’n onrustige vlucht dat ik in het zicht van het vliegveld zei: dit nooit meer.'' Sindsdien reisde ze nog slechts per tourbus en leerde ze, zo zei ze zelf, ‘het echte Amerika’ kennen.

In 2017 stopte de zangeres met optreden. Ze kondigde nog een laatste album aan, met medewerking van sterren als Stevie Wonder, Elton John en Lionel Richie. Het verscheen tot op heden niet. Zat de sleet erop na 54 jaar optreden? Ze vond zelf dat haar houdbaarheidsdatum in zicht kwam: ,,Je kunt niet eeuwig doorgaan. Maar stil thuis zitten is niets voor mij'', vertelde ze vorig jaar. Ze bleef zingen, ze kon niet anders.