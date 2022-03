Ariana DeBose wint Oscar voor West Side Story, Dune aan kop met zes Oscars

Ariana DeBose heeft de eerste acteursprijs in de wacht gesleept bij de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Zij won het beeldje voor beste vrouwelijke bijrol, voor haar vertolking van Anita in de remake van de West Side Story.

DeBose was veruit favoriet in deze categorie. De 31-jarige actrice is de eerste openlijk lesbische vrouw van kleur die een Oscar heeft gewonnen. Ook bijzonder is dat Rita Moreno, de actrice die in de oorspronkelijke versie van de West Side Story de rol van Anita speelde, daar in 1962 ook een Oscar voor won. Het is de derde keer in de geschiedenis dat twee acteurs voor dezelfde rol een beeldje winnen.

DeBose bedankte Moreno in haar toespraak ook “omdat je de weg heeft vrijgemaakt voor zoveel andere Anita’s zoals ik”. De actrice beklemtoonde de kansen die zij als queer actrice van kleur heeft gekregen in Hollywood. ,,Er is een plek voor ons’’, sloot zij af, een verwijzing naar een van de bekendste nummers uit de West Side Story.

Steven Spielbergs West Side Story-remake is genomineerd voor zeven beeldjes.

Patrice Vermette (rechts) en Zsuzsanna Sipos ontvangen de Oscar voor beste production design.

Koploper

Het sf-epos Dune gaat vooralsnog aan kop bij de uitreiking van de Oscars. De film van regisseur Denis Villeneuve heeft de beeldjes voor beste muziek, beste geluid, montage, production design, visuele effecten en Cinematografie gewonnen.

Dune vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen. De film is genomineerd in tien categorieën.

Alleen het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion kreeg meer nominaties: twaalf in totaal. Musicalremake West Side Story en het coming of age-drama Belfast kregen er elk zeven.

De eerste acht Oscars werden voor het begin van de grote tv-show uitgereikt. De Academy, die de prijzen uitreikt, hoopt op die manier de show wat meer vaart te geven om de kijkers terug te winnen. Van tevoren was er veel kritiek op dit initiatief. Veel leden van de Academy noemden het respectloos naar de makers toe om hun Oscars buiten de live-uitzending te verdelen.