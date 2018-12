Ariana Grande komt in augustus naar Nederland

Haar tournee begint op 17 augustus in Londen, daarna is Amsterdam aan de beurt. Ariana zal te zien zijn in de Ziggo Dome. Het is nog niet bekend wanneer de voorverkoop van de show begint.



De zangeres, die eerder al haar nieuwe single Imagine uitbracht, is ook te zien in steden als Parijs, Antwerpen, Hamburg, Keulen en Kopenhagen. Verder staan er diverse optredens gepland in het Verenigd Koninkrijk.



Ariana zal ook optreden in Manchester. Een datum voor dat concert is nog niet vrijgegeven. Op Twitter schrijft de zangeres dat ze wel degelijk in de stad zal optreden. ,,We plannen een speciale show. We moeten alleen nog wat zaken regelen en daarom kunnen we nu nog geen datum bekendmaken."



Twee jaar geleden werd er een aanslag gepleegd aan het slot van haar optreden in Manchester. Daarbij vielen meer dan twintig doden.