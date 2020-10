Ariana Grande scoort 23e Top 40-hit met titeltrack van nieuwe album

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 44. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 stijgers en 17 zakkers.

Positions

Deze vrijdag verscheen het zesde studioalbum van Ariana Grande, Positions. In april liet ze weten de lockdown te gebruiken voor nieuw materiaal. Dat resulteerde in 14 nummers en daarbij ook samenwerkingen met Ty Dolla $ign, Doja Cat en The Weeknd. Vorige week kregen we de eerste track van het album al te horen – de titeltrack. Positions is voor Ariana inmiddels haar 23e Top 40-hit en die is deze week nieuw op nummer 35.

The business

In 2001 begon Tiësto zijn Top 40-carrière meteen met een top 10-hit want zijn eerste hit, Flight 643, kwam tot nummer 8. Deze week is The Business zijn twaalfde top 10-hit en daarmee komt hij in een rijtje met vier Nederlandse mannen die een dozijn top 10-hits hebben weten te scoren. Marco Borsato, André Van Duin en André Hazes hebben vaker in de top 10 gestaan. Tiësto deelt de vierde plek nu met Jan Smit die ook twaalf top 10-hits wist te scoren. The Business klimt twee plekken naar nummer 10.

Lonely

Lonely is misschien wel een van de meest persoonlijke nummers die Justin Bieber ooit heeft afgeleverd. In het nummer blikt hij terug op zijn leven als tienerpopster, de eenzaamheid die hij kende en hoe hij continu bleef doorgaan met een slechte gezondheid. Lonely is, met 24 plekken winst, de snelste stijger in de Top 40 op nummer 6. Ondertussen staat Justin Bieber voor het eerst sinds 2017 ook weer eens met twee gelijktijdige hits in de top 10 – Holy stijgt een plekje van 5 naar 4.

Jerusalema

Met Mood weten 24kGoldn en Iann Dior voor het eerst de top 3 te bereiken. De ex-nummer 1 van Joel Corry en MNEK staat daarboven voor de vijfde keer op nummer 2. Master KG en Nomcebo voeren met Jerusalema voor de tweede week de Top 40 aan. Jeruzalem is de vierde hoofdstad op nummer 1 want eerder kwamen ook Wenen, Kingston en Parijs op de eerste plaats via hits van Ultravox, UB40 en Kenny B.

