Arie Boomsma ontmoet freerunner ‘Flying Dutchman’: ‘Als je twijfelt, gaat het gigantisch mis’

De Brabander won in 2016 de wereldtitel als freerunner op het ‘Red Bull Art of Motion’ in Santorini. Als freerunner is het de bedoeling om je zo snel mogelijk te verplaatsen over obstakels zoals muren, daken en railings. Terwijl de atleten van gebouw naar gebouw springen, voeren ze ook nog eens allerlei acrobatische en gymnastische oefeningen uit. Dit gebeurt ook nog eens op grote hoogtes of bijzondere locaties. Niet voor niets staat Bart daarom bekend als Flying Dutchman.

Freerunnen is veel meer dan alleen een fysieke sport. Bart vertelt dat het vooral een mentale oefening is. ,,Je bent constant beslissingen aan het nemen over je eigen lot. Als iemand op het laatste moment twijfelt, gaat het gigantisch fout.” Als Bart zijn schenen en enkels laat zien, wordt duidelijk dat ook hij de gevaren van de sport aan den lijve heeft ondervonden. Zijn benen zitten onder de littekens en hij vertelt Arie dat er nog steeds stalen platen in zijn enkels zitten. Het doet niet af aan de liefde voor zijn sport. ,,Het is een fantasie die werkelijkheid wordt. Je maakt een superheld van jezelf.”

Backflip

Freerunners trainen op een bijzondere manier. ,,Als je deze ruimte binnenkomt, zie je dat die mensen met zoveel plezier bezig zijn. Echt alsof het een speeltuin is”, merkt Arie op. Al koprollend, vallend en opstaand leert hij de basiskneepjes van de sport. Aan het eind van de aflevering kan Arie zelfs al een kleine backflip.

Naast professioneel freerunner is Bart ook vader. ,,Op het moment dat mijn vriendin zwanger werd, was dit een grote verrassing voor ons allebei.’’ Bart was toen twintig en had geen huis. ,,Ik woonde in een parkour-gym.’’ Met de baby opkomst had Bart een strakke deadline om zijn leven op orde te krijgen. Binnen negen maanden moest hij een baan en een huis vinden. Het is hem allemaal gelukt. Zijn motto als freerunner hielp hem ook als vader: ,,Probeer in je leven geen obstakels te zien, maar uitdagingen.’’

