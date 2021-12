Arie houdt goede moed en Bram krijgt hulp van drugsbaron El Chapo

Politie krijgt toestem­ming om telefoon Alec Baldwin in beslag te nemen

De politie van Santa Fe heeft van een rechter in de staat New Mexico een huiszoekingsbevel gekregen om de iPhone van Alec Baldwin in beslag te kunnen nemen. Volgens de sheriff zou daar weleens belangrijke informatie op kunnen staan over het fatale schietincident dat plaatsvond op de filmset van Rust. Baldwin schoot hierbij cameravrouw Halyna Hutchins dood zonder dat hij wist dat het wapen geladen was. Dit meldt TMZ.

17 december