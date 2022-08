Arie viert feest en Charly is niet uit balans te brengen

Rick Astley scoort na 35 jaar met remake van Never gonna give you up

Rick Astley weet met een remake van zijn iconische jaren 80-videoclip Never gonna give you up weer de schijnwerpers op zich te vestigen. Zo spint de Britse zanger al 35 jaar garen van zijn hit, die op social media de afgelopen vijftien jaar uitgroeide tot populaire meme.

19 augustus