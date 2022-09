Arjen Lubach legt Yvonne Coldeweijer zwijgen op: geen juice meer over presentator

Op haar kanaal bracht Coldeweijer onlangs zogenoemde juice over Lubach. Dit deed zij door middel van Instagram Stories, die 24 uur lang te zien zijn op haar kanaal. Enkele Stories die Coldeweijer op haar profiel heeft uitgelicht, heeft zij beloofd te verwijderen. Zij laat het ANP weten ermee akkoord te zijn gegaan dat ze ‘voorlopig’ niets meer plaatst over de presentator.



Coldeweijer bevestigt tevens dat ze een brief heeft gehad van de advocaat die door Lubach is ingeschakeld. Dat deed de presentator na het verschijnen van ‘ongefundeerde beschuldigingen op het juicekanaal’ van Coldeweijer.



,,Voor ons is hiermee de zaak tegen haar afgesloten”, laat het management van Lubach weten. ,,Arjen en zijn team concentreren zich verder met veel plezier en enthousiasme op het nieuwe seizoen van De avondshow met Arjen Lubach”, aldus het management.



Lubach keerde gisteren terug met dat programma op NPO 1. Met 981.000 kijkers belandde de satirische show op plek vier van best bekeken programma's van de avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In de uitzending kwam hij niet terug op de verhalen die Coldeweijer over hem publiceerde.