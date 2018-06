Arjen Lubach maakt kerstshow voor Stadsschouwburg

,,Toen ik zo'n twintig jaar geleden voor het eerst de Stadsschouwburg in Amsterdam binnenstapte, was ik erg onder de indruk'', zegt de theatermaker. ,,Alle groten der Nederlandse aarde hadden daar gestaan. Dat ik ooit twee weken achter elkaar op dat podium zou mogen spelen, had ik als Gronings knaapje nooit kunnen bedenken.''



De voorstelling Arjen Lubach Live! wordt volgens de cabaretier 'een show waarin mensen los van de typische Zondag met Lubach-humor ook een persoonlijker kant van mij zullen leren kennen'. ,,De kick van een deels geïmproviseerde show is een andere dan die van een geschreven grap waarover heel lang is nagedacht, zoals bij ZML'', aldus Lubach.



Waarin de eindejaarsvariant exact verschilt van de gewone versie, durft Lubach nog niet te zeggen. ,,Misschien deel ik na afloop glühwein uit en eindigen we buiten bij de kerstboom op het Leidseplein.''